Новый удар для Кейт Миддлтон: внезапно умершей принцессе перемывают кости

Совсем недавно Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. После такого оперативного вмешательства герцогиня должна восстанавливаться не один месяц. Планируется, что она сможет вернуться к своим обязанностям только к Пасхе.

Для успешной реабилитации Кейт Миддлтон важно сохранять спокойствие и не волноваться. Но журналисты вряд ли позволят ей расслабиться. Взялись за старое: перемывают кости внезапно умершей принцессе Диане, муссируя инцидент, который произошел еще в 1995 году. Тогда леди Ди дала интервью о расставании с принцем Чарльзом.





Впоследствии стали известно, что журналист Мартин Башир, который брал у принцессы интервью, подделывал документы. Так он убедил Диану в том, что против нее организована информационная кампания. Принц Уильям уверен, что это интервью повлияло на развод родителей.

Очередная волна обсуждений связана с тем, что появилась информация о письме, которое пришло в адрес ВВС из офиса королевы. Теперь все хотят узнать содержание этого письма, но раскрывать его компания не торопится.

Эти события могут выбить из колеи Кейт Миддлтон и замедлить ее восстановление после операции. Любители ворошить прошлое фактически нанесли герцогине новый удар, ведь она печется о благополучии королевской семьи и, в частности, своего мужа принца Уильяма. Для него неожиданный уход матери в 1997 году стал потрясением, оставил на сердце незаживающую рану.