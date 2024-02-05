Роналду и Неймар: секс-символы футбола, о которых мечтают женщины

Сегодня свои 39 празднует один из величайших игроков "Аль-Астра" – Криштиану Роналду! Не менее важным событием стало 32-летие Неймара – виртуозного бразильского футболиста. И все это в один день – звезды сошлись! "Клео.ру" рассказывает о пути становления мировых личностей.





ПУТЬ К ВЕЛИКОЙ КАРЬЕРЕ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

С раннего возраста будущая футбольная звезда, Криштиану, питал страсть к футболу и мечтал о профессиональной карьере. Его упорство в игре с мячом вызывало раздражение у окружающих. Когда его отец смог устроиться в клуб "Андоринья" завхозом, Роналду получил возможность заниматься футболом на профессиональном уровне.





В возрасте одиннадцати лет талант Криштиану Роналду раскрыли в академии "Спортинг" в Лиссабоне, куда его пригласили на просмотр, и, несмотря на его явные способности, будущая звезда столкнулась с трудностями. В академии Роналду испытывал неприязнь и насмешки со стороны сверстников, которые издевались над его акцентом и характером, что, однако, не помешало ему продолжать свое стремление к успеху.

Путь к славе в мире футбола Криштиану Роналдо не был легким, он часто пренебрегал школьными обязанностями ради игры, тренируясь до глубокой ночи, несмотря на неодобрение тренеров. Его потрясающий талант, возможно, вызывал зависть у окружающих, ведь на поле ему не было равных. Это упорство принесло Криштиану заслуженные плоды: он стал легендарным игроком, забившим за карьеру свыше 850 голов и пять раз удостоенным звания обладателя престижной награды "Золотой мяч".