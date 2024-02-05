Роналду и Неймар: секс-символы футбола, о которых мечтают женщины

Сегодня свои 39 празднует один из величайших игроков "Аль-Астра" – Криштиану Роналду! Не менее важным событием стало 32-летие Неймара – виртуозного бразильского футболиста. И все это в один день – звезды сошлись! "Клео.ру" рассказывает о пути становления мировых личностей.
ПУТЬ К ВЕЛИКОЙ КАРЬЕРЕ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
С раннего возраста будущая футбольная звезда, Криштиану, питал страсть к футболу и мечтал о профессиональной карьере. Его упорство в игре с мячом вызывало раздражение у окружающих. Когда его отец смог устроиться в клуб "Андоринья" завхозом, Роналду получил возможность заниматься футболом на профессиональном уровне.
В возрасте одиннадцати лет талант Криштиану Роналду раскрыли в академии "Спортинг" в Лиссабоне, куда его пригласили на просмотр, и, несмотря на его явные способности, будущая звезда столкнулась с трудностями. В академии Роналду испытывал неприязнь и насмешки со стороны сверстников, которые издевались над его акцентом и характером, что, однако, не помешало ему продолжать свое стремление к успеху.
Путь к славе в мире футбола Криштиану Роналдо не был легким, он часто пренебрегал школьными обязанностями ради игры, тренируясь до глубокой ночи, несмотря на неодобрение тренеров. Его потрясающий талант, возможно, вызывал зависть у окружающих, ведь на поле ему не было равных. Это упорство принесло Криштиану заслуженные плоды: он стал легендарным игроком, забившим за карьеру свыше 850 голов и пять раз удостоенным звания обладателя престижной награды "Золотой мяч".
ПУТЬ НЕЙМАРА ЖУНИОРА – САМОГО ВИРТУОЗНОГО ФУТБОЛИСТА
Судьба будущей звезды была предначертана мячом – ведь он увидел свет в стране, где футбол является страстью для многих, Бразилии. Путь в мир большого спорта был еще более вероятен из-за отца Неймара, прежнего профессионального игрока.
Впервые талант мальчика проявился на глазах у широкой публики, когда ему было всего шесть лет, на соревнованиях по пляжному футболу в 1998 году. Его будущий тренер Бетиньо обратил внимание на умение управлять мячом и превосходную координацию ребенка. Это впечатление положило начало карьере, благодаря которой имя Неймар стало известно во всем мире.
Неймар в 1999 году стал частью клуба "Португеза Сантиста". Впоследствии в 2003 году Жуниор присоединился к "Сантосу" – клубу с внушительной репутацией в развитии бразильских футбольных звезд.
Отличительная игра Неймара, насыщенная национальным колоритом, демонстрирует его виртуозное обращение с мячом, словно он с ним единое целое с момента рождения. Его техника безупречна, а мастерство джинги, танцевального стиля, характерного для бразильских игроков, делает его движения чрезвычайно быстрыми и ловкими. Часто противники предпочитают не пытаться отобрать у него мяч, а просто нацелены сбить его с ног.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА ДВОИХ
Роналду и Неймар, секс-символы футбола, о которых мечтают женщины, отмечают день рождения в один день. Два игрока на футбольном поле демонстрируют свою уникальность: они отличаются характерами, подходом к игре и отношением к своей профессии. Несмотря на различия, их объединяет неоспоримый талант, уверенность в своих силах, настойчивость, амбиции достичь славы и значимости, а также внимание со стороны женского пола.