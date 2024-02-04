Звезда сериала "Зачарованные" публично расплакалась после слов об умершем коллеге

Шеннон Доэрти, Джейсон Пристли и Люк Перри были коллегами по культовому сериалу "Беверли Хиллз 90210". Несколько лет назад Перри не стало после перенесенного инсульта. Ему было 52 года.

На днях Доэрти и Пристли выступили на пресс-конференции в Орландо. Когда речь зашла об их ушедшем коллеге, Шеннон расплакалась.

"Это было шокирующе", – прокомментировала уход Люка Перри актриса.

Она добавила, что каждый раз очень эмоционально реагирует, когда вспоминает своего коллегу по сериалу. Актриса была уверена, что уйдет первой, так как долгое время борется с онкологическим заболеванием. У Шеннон рак груди 4 стадии. Поэтому, когда не стало Люка, она была растеряна и не могла в это поверить.





Пристли отметил, что Перри был важной частью "Беверли Хиллз 90210". Актер вспоминает, что исполнитель роли Дилана был отменным шутником и снимал напряжение своим чувством юмора на съемках. Также он отметил, что Перри был настоящим профессионалом, способным перевоплощаться в своих персонажей.

Сериал "Беверли Хиллз 90210" вышел в 1990 году. Он рассказывал о жизни американских подростков. Герои Доэрти, Пристли и Перри сразу стали настоящим кумирами для многих зрителей. До сих пор персонажи телесериала ассоциируются с актерами, которые их играли.