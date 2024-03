Шакира отметила 47 лет: чем сегодня живет певица

Шакира Изабель Мебарак Риполь (полное имя артистки) родилась 2 февраля 1977 года в Барранкилье, на севере Колумбии. Семья будущей звезды владела ювелирным бизнесом, поэтому родители певицы, а также 8 ее единокровных братьев и сестер, ни в чем себе не отказывали. В отличие от некоторых знаменитостей, свое детство артистка провела "с золотой ложкой во рту". В столь знаменательный день редакция "Клео.ру" вспоминает яркие моменты в биографии артистки и рассказывает читателям, чем сегодня живет певица.

ДЕТСТВО И НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

Будучи ребенком, Шакира отличалась особой эрудицией и имела множество увлечений. Первые стихи она написала в четыре года, а в семь вовсю печатала их на собственной машинке. Будущая звезда сцены также увлекалась танцами живота, поэтому родители, заприметив это, молниеносно отправили девочку профессионально заниматься хореографией. Параллельно с этим Шакира занималась и музыкой. В возрасте 13-ти лет она записала свой первый альбом Magia.

ПЕРВАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Несмотря на то что первый альбом не принес артистке популярность, сдаваться она не собиралась. Шакира продолжила записывать песни и в 16 лет удостоилась чести представлять Колумбию на международном фестивале. Певица, к слову, заняла в конкурсе третье место.

После начинающая артистка взяла небольшую паузу, чтобы окончить школу. Перерыв, правда, не был долгим, и в том же 1993 году Шакира уже вовсю снималась в сериале The Oasis, параллельно готовясь к выходу сборника Pies Descalzos. Именно этот альбом принес певице популярность на родине и фактически сделал из нее звезду. А вот всемирную известность Шакира приобрела в 2001 году, выпустив трек Whenever, Wherever.





БИЗНЕС И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 2001 году Шакира сообщила о запуске собственного бренда одежды. Спустя четыре года линейка расширилась, и под именем певицы стали выпускаться не только одежда, но и обувь, а также аксессуары. Позднее артистка дополнила коллекцию парфюмированными продуктами, которые, к слову, продаются до сих пор.

Звезда также славится своими добрыми делами. Шакира регулярно принимает участие в различных благотворительных акциях, а также помогает детям Колумбии, которым повезло в жизни чуть меньше, чем ей самой.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

С 2000-го по 2010-й год Шакира встречалась с сыном экс-президента Аргентины Антонио де ла Руа. Отношения певицы и адвоката казались общественности гармоничными, однако официально в брак они не вступали. Поговаривают, что артистка не захотела мириться с условиями брачного контракта, подписать который так настаивал несостоявшийся тесть. После разрыва с Антонио Шакира уверяла журналистов, что расставание было обоюдным. Однако в 2013 году бывший избранник подал на артистку в суд и потребовал выплатить ему компенсацию за помощь по развитию ее карьеры.

В том же 2010 году певица повстречала футболиста Жерара Пике. Роман с новым избранником артистка скрывала от общественности год, а после опубликовала в своем блоге счастливую совместную фотографию. Спустя еще несколько лет возлюбленные перебрались в Барселону, где на свет появились сыновья пары.

Впрочем, и эти отношения певицы закончились неудачно. В 2022 году Шакира уличила избранника в измене, обнаружив, что из холодильника пропала банка с вареньем.