Парапсихолог Дарья Павловна рассказала, кто может помочь упавшей духом Блиновской

В середине января Елена Блиновская вновь оказалась в зале суда. Только вот вопрос касался далеко не отмены ее домашнего заключения. В ходе следствия обнаружились новые подробности и ранее неупомянутые обстоятельства, поэтому наказание для блогера видоизменилось.

Замоскворецкий районный суд вынес решение, что королева марафонов из зала заседаний отправляется не в свой загородный особняк, а прямиком в СИЗО. Елена Блиновская, находясь под домашним арестом, неоднократно нарушала условия заключения, поэтому до 26 апреля она будет находиться в следственном изоляторе.

Близкие звезды социальных сетей отмечают, что находиться в СИЗО Елене тяжело. В первую очередь сильно пострадало ее моральное здоровье. Королева марафонов также отказывается есть, поэтому ее вес стремительно падает. По словам родных коуча, через несколько дней ей разрешат прогулки и переведут в обычную камеру. Возможно, Елена Блиновская сможет набраться сил и не впасть в депрессию.

Редакция "Клео.ру" пообщалась о судьбе блогера с парапсихологом Дарьей Павловной. В нашей с ней эксклюзивной беседе эзотерик рассказала, кто может помочь упавшей духом Блиновской.





По словам эксперта, Елена, хоть и находится на грани отчаянья, но помощи из вне все-таки ждет. Разложенные парапсихологом карты показали, что в жизни блогера может появиться некий влиятельный мужчина, который способен решить часть ее проблем. Если покровитель окажет королеве марафонов помощь, то она будет ему обязана всю жизнь.

"Человек просто будет управлять ей, как марионеткой. В буквальном смысле", – рассказала Дарья.

Парапсихолог также отметила, что Елена Блиновская имеет серьезные проблемы со здоровьем. Карты говорят, что у блогера страдают сердце и щитовидная железа. Возможно, это будет поводом вновь отпустить ее под домашний арест.

Карты также показали, что обвиненная в неуплате налогов Елена Блиновская может в будущем снова стать матерью. Дарья Павловна предрекла такой исход при связи с нелюбимым человеком.

"Вообще ей стоит посочувствовать в какой-то степени. Занималась группа лиц всеми деяниями, а не одна она. А наказание по полной программе достается ей одной. Что ж, это можно назвать в какой-то степени отработкой кармы", – подытожила Дарья.