В своем блоге супруга фигуриста Евгения Плющенко поделилась историей из прошлого, когда она столкнулась с проблемой избыточного веса. Около 25 лет назад Яна Рудковская решила попробовать "тайские таблетки" для похудения, стоимостью в 300 долларов, увлекшись их обещаниями эффективности.

Телеведущая призналась, что испытала серьезные побочные эффекты от их использования, а именно потерю аппетита и частое мочеиспускание, которые и правда привели продюсера к быстрой потере веса. Знаменитость утверждает, что ей еще повезло избежать тяжелых последствий .

Рудковская предупредила россиян об опасных последствиях таблеток для похудения. 49-летняя телеведущая, несмотря на потерю 10 кг, ощутила значительный урон своему здоровью. Она подчеркнула риски, рассказав о случаях, когда люди чуть не попали на больничную койку после использования подобных препаратов:

"Ни в коем случае не ведитесь на все эти заманухи в интернете", – написала знаменитость в своем блоге. "Клео.ру" настоятельно рекомендует прислушаться к совету Яны Рудковской!



Звезда выразила мысль, что не все так прекрасно, как кажется на первый взгляд. К сожалению, принимаемые таблетки Яны Рудковской содержали мочегонные и слабительные препараты, что могло привести к обезвоживанию, бессоннице, учащенному сердцебиению и головокружению.

Ранне "Клео.ру" писали, как исхудала Полина Гагарина и почему за это ее осуждают поклонники. Критика внешности певицы стала частым явлением в Сети, где некоторые пользователи высказывают предположения, что ее непрекращающиеся попытки похудеть могли вызвать анорексию .



