Фотограф королевской семьи рассказал, кто вывез Кейт Меддлтон из клиники

В связи с отсутствием новых сообщений о состоянии здоровья Кейт Миддлтон, которая недавно прошла операцию, фанаты королевской семьи интересуются, как ей удалось незамеченной покинуть госпиталь. Несмотря на то, что представителей прессы не пускали в клинику, где одновременно находились Кейт и король Карл, папарацци все же дежурили на дистанции.

При этом не было ни одной фотографии принца Уильяма, отъезжающего от клиники на машине. Позже стало известно, что никто не видел его автомобиль у госпиталя в тот день. В связи с этим возник вопрос, как Кейт вернулась домой в коттедж в Виндзоре. Одна из версий гласит, что ее тайно вывезли из клиники на скорой помощи, но никто не заметил, чтобы хотя бы одна из машин направилась в сторону Виндзора.

Однако недавно фотограф Джеймс Уотлинг рассказал, как Кейт покинула клинику. Он не является папарацци и был приглашен официально для съемок выписки Карла, что говорит о его доверии со стороны королевской семьи. Уотлинг заявил, что Кейт не вывозил принц Уильям, а ее личная помощница Наташа Арчер.