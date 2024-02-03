Милош Бикович прокомментировал отмену своего участия в "Белом лотосе"

Совсем недавно назад появилась информация, что в новом сезоне сериала "Белый лотос" одного из персонажей сыграет Милош Бикович. Этот актер серьского происхождения хорошо известен российским зрителям по множеству фильмов и сериалов

Но на HBO, которые снимают новый сезон “Белого лотоса”, обрушилось много критики из-за привлечения русскоговорящего актера. Компания отменила свое решение и аннулировала приглашение Биковича на съемки.

Артист прокомментировал это в своем телеграм-канале. Он посетовал, что внешние обстоятельства сейчас влияют на творчество. Бикович уверен, что из-за развернутой информационной кампании он и лишился работы в популярном международном проекте. Но он не готов поступиться своими принципами даже ради такой роли.





"Я был бы рад сниматься в "Белом Лотосе" – сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю", – поделился своими эмоциями актер.

Исполнитель главной роли в сериале "Отель Элеон" убежден, что искусство обладает объединяющей силой. Милош Бикович хочет быть преданным своему делу несмотря ни на что. А поклонники с нетерпением ждут новых работ популярного актера в кино и сериалах.



