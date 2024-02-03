Певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы

Певица Бьянка попала в крайне неприятную ситуацию. В центре российской столицы около салона красоты на артистку напал неизвестный.
Знаменитость рассказала, что злоумышленник пригрозил ей палкой и пытался принудить сесть в его автомобиль. "Я, естественно, закричала так, что в Минске было слышно. И он убежал", – цитирует исполнительницу хита "Были танцы" телеграм-канал "Shot".
Исполнительнице запомнилось, что нападавший был высоким – около двух метров, в темном пуховике. Певица уже обратилась за помощью к психологу, поскольку ей страшно выходить на улицу. А адвокат звезды решает, будут ли они подавать заявление в полицию.
Напомним, что под сценическим псевдонимом Бьянка выступает Татьяна Липницкая. В нулевых певица совершила прорыв в отечественном шоу-бизнесе и покорила фанатов не только бархатным голосом, но и выдающимися внешними данными.
Вокалистка редко рассказывает о своей семье, предпочитая открываться публике лишь с творческой стороны. Мало кто знает, что популярная исполнительница не общается с родным отцом уже много лет.