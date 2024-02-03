СМИ сообщили, что Андрей Губин прошел полное обследование и готов вернуться на сцену

Недавно 49-летний Губин прошел полное медицинское обследование, в том числе проверку на наличие онкологии. Результаты показали, что у артиста все в порядке, анализы были хорошие.

Сам артист отметил, что окончательный диагноз относительно проблем с лицом так и не был поставлен. Врачи считают, что это всего лишь невралгия.

В настоящее время лицо Губина все еще болит, но он не теряет надежды на то, что сможет снова исполнять песни так, как раньше, и уже активно работает над этим. Вокалист даже успел написать несколько хитов.

Певец планирует восстановить свои вокальные способности в течение года. В случае, если его здоровье не позволит этого сделать, он рассматривает возможность продажи своих песен другим исполнителям.