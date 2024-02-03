СМИ сообщили, что Андрей Губин прошел полное обследование и готов вернуться на сцену

Недавно 49-летний Губин прошел полное медицинское обследование, в том числе проверку на наличие онкологии. Результаты показали, что у артиста все в порядке, анализы были хорошие.
Сам артист отметил, что окончательный диагноз относительно проблем с лицом так и не был поставлен. Врачи считают, что это всего лишь невралгия.
В настоящее время лицо Губина все еще болит, но он не теряет надежды на то, что сможет снова исполнять песни так, как раньше, и уже активно работает над этим. Вокалист даже успел написать несколько хитов.
Певец планирует восстановить свои вокальные способности в течение года. В случае, если его здоровье не позволит этого сделать, он рассматривает возможность продажи своих песен другим исполнителям.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Губин все еще получает приглашения на корпоративные мероприятия, даже без возможности непосредственного выступления. Заказчики говорят, что просто хотят провести время с ним. Певец от таких вечеринок отказывается.
Ранее сообщалось, что у известного певца 90-х возникли проблемы с лицом и дикцией, в результате чего часть его лица была парализована. Из-за болезни артист стал реже выходить из дома. Постановка диагноза обошлась ему в круглую сумму.