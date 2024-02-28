Сын сообщил об улучшении состояния Алибасова после госпитализации

Раньше Бари Алибасов регулярно появлялся на публике и дарил поклонникам хорошее настроение. Однако в последнее время музыкант все реже выходит на связь, а в Сети все чаще появляются неутешительные новости о его состоянии.

Не секрет, что продюсер уже несколько лет мучается из-за проблем со здоровьем. Все началось в 2019 году, когда шоумен выпил средство для очистки труб "Крот" и был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода. С тех пор многие поклонники серьезно обеспокоены его состоянием.

На днях на просторах Интернета появилась новая тревожная информация. СМИ писали, что 76-летнего Бари Алибасова госпитализировали с инсультом. Как уточнялось, продюсер почувствовал себя плохо, поэтому ему вызвали скорую помощь.

Ранее "Клео.ру" писали, что стало известно о состоянии основателя группы "На-на" после инсульта. Отмечалось, что музыкант находится в сознании и проходит диагностику в одной из московских больниц. А теперь выяснилось, что Бари Алибасов чувствует себя лучше. Об этом журналистам сообщил его сын.

По словам наследника, композитора должны выписать уже на этой неделе. Алибасов-младший отметил, что его звездному отцу диагностировали неподтвержденный инсульт. По его словам, продюсер вовремя оказался в больнице, поэтому более серьезных и страшных последствий удалось избежать.

"Причины: либо ухудшившаяся работа сосудов после коронавируса, либо перенапрягся и переработал", – заявил сын Бари Алибасова.

