Виктория Боня публично извинилась перед Ксенией Собчак

Виктория Боня принесла извинения Ксении Собчак, которую совсем недавно обвиняла в сборе компромата. Экс-участница "Дома-2" уверяла, что сотрудники журналистки пишут ее друзьям и предлагают деньги за то, чтобы те дали "очерняющее" репутацию Бони интервью.

Журналистка не оставила это без ответа и выпустила развернутое видео, где обозначила свою позицию. Собчак подчеркнула, что поддерживает обращение Виктории к президенту, ее борьбу с Виталием Мироновым и Владимиром Соловьевым, но терпеть клевету в свой адрес не намерена. По словам Ксении, никакой Светланы, которая якобы искала компромат на Боню, в ее команде нет.

"Светлана писала про некоего Гасарова (у меня не работает НИ ОДНОЙ Светланы, и я вообще не знаю, кто такой Гасаров). Вика, это какое-то втягивание меня в твою вселенную коммунальных разборок. Участвовать в этом не хочу, но клевету не потерплю. Пришли доказательства либо извинись", – заявила экс-ведущая "Дома-2".

Вскоре последовал ответ и от Бони. Она заявила, что у нее нет доказательств того, что именно сотрудники Собчак писали ее друзьям, поэтому Виктория просто извинилась перед Ксенией.

"Я приношу извинения Ксении Собчак, так как верю человеку на слово. Очень рада, что мы этот вопрос решили", – сказала блогер.

Напомним, недавно Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину, в котором подняла ряд социальных вопросов: от потопов в Дагестане до массового забоя скота в Сибири. В Кремле отметили, что видели ролик блогера.