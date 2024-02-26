25 февраля 2024 года Бари Алибасов был экстренно госпитализирован по причине подозрения на инсульт. В момент поступления в медицинское учреждение, известный продюсер даже не мог говорить. Музыканту сразу же было предписано пройти ряд медицинских процедур.

Отметим, что накануне Алибасов обратился к своему юристу Сергею Жорину и попрощался с жизнью . Стало известно о состоянии основателя группы "На-на" Бари Алибасова после инсульта. О текущем положении Бари Каримовича рассказал Владимир Политов, участник группы "На-на". Певец признался, что его информация ограничена, поскольку музыкант находится в турне.

Политов отметил, что в данный момент проводится компьютерная томография, поэтому любые выводы делать преждевременно. Пациент находится в сознании и проходит диагностику в больнице Москвы:

"Это та информация, которой я обладаю", – поделился артист с представителями СМИ.

Примечательно, что сын известного продюсера узнал о госпитализации отца от представителей прессы. На момент информирования о случившемся он находился в Калининграде, однако Бари-младший выразил намерение в ближайшем времени прибыть в Москву. В дополнение к этому, сын Бари Алибасова упомянул, что у артиста и раньше были проблемы с сосудами.