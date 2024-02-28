Директор Ангелины Вовк опроверг информацию о ее госпитализации

Ангелина Вовк давно носит звание одной из самых известных телеведущих нашей страны. Многие зрители знают ее благодаря передачам "Спокойной ночи, малыши", "Утренняя почта", "Песня года" и другим популярным программам. Поэтому любая тревожная новость об актрисе становится потрясением для миллионов россиян.

В среду, 28 февраля, российскую общественность огорошила неутешительная информация о знаменитой ведущей. На просторах интернета писали, якобы Ангелину Вовк госпитализировали. Сообщалось, что любимицу публики доставили в одну из московских больниц с обострившейся хронической болезнью. Кроме того, на просторах интернета появилась информация, что у знаменитости якобы возникли проблемы с бронхами.

Вскоре неравнодушных поспешили успокоить в окружении телеведущей. Директор Ангелины Вовк, Светлана Торгало, вышла на связь с журналистами и опровергла информацию о ее госпитализации. Представительница народной артистки в беседе с SHOT дала понять, что поводов для беспокойства нет. По ее словам, знаменитость сейчас находится на собственной даче, а не в больнице, как утверждают СМИ.

Торгало уточнила, что Ангелина Вовк регулярно обследуется в медицинских учреждениях. Но никаких проблем с бронхами, которые ей приписывают в Сети, у 81-летней телеведущей нет.

