Представитель объяснил, почему Гагарина не споет гимн перед футбольным матчем

Полина Гагарина начала строить карьеру в шоу-бизнесе в середине нулевых. За 20 лет своего творческого пути она не только завоевала сердца слушателей, но и стала неотъемлемой частью российской сцены. Сегодня певица является постоянной гостьей всех музыкальных мероприятий. А недавно, как пишут СМИ, ей выпала честь выступить на стадионе "Динамо" перед матчем между Россией и Сербией.

Сообщается, что Полина Гагарина получила предложение спеть гимн перед игрой российской сборной против сербских футболистов еще минувшей осенью. Но, как оказалось, болельщикам и спортсменам не суждено услышать голос певицы на стадионе 21 марта. Почему артистке пришлось отказаться от выступления?

Причину такого решения, как уточняет телеграм-канал Mash, озвучил директор исполнительницы. По словам представителя звезды, сначала она согласилась на предложение и попыталась перенести запланированный корпоратив, который должен состояться в день матча. Однако заказчики отказались идти на уступки, пригрозив, что будут требовать выплату неустойки в случае нарушения договора.

Сейчас организаторы вынуждены в срочном порядке искать Полине Гагариной замену. Остается только гадать, кому теперь выпадет честь выступить перед 25 тысячами зрителей.

А ранее "Клео.ру" писали, что Полина Гагарина продемонстрировала поклонникам свой новый имидж.