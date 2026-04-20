Селин Дион впервые за семь лет выпустила новую песню

Селин Дион представила новый сингл Dansons и клип на него – это первая оригинальная композиция артистки за последние годы. Премьера состоялась 17 апреля 2026 года.

Трек записан на французском языке и создан при участии давнего соавтора певицы – Жан-Жак Гольдман. В официальном описании релиза композиция обозначена как высказывание о преодолении нестабильности и объединяющей силе музыки.

Клип был снят в Париже. Режиссером выступил Макс Алуш. В видео задействованы представители разных творческих направлений, включая танцовщиков Виктория Добервиль и Матье Форже, а также скрипачку Эстер Абрами.

Релиз стал первым после альбома Courage, вышедшего в 2019 году. В 2024 году певица также исполнила композицию Hymne à l’amour на Олимпийских играх, однако новых авторских работ до этого момента не выпускала.

Сингл Dansons предшествует серии концертов артистки в Париже, запланированных на сентябрь и октябрь 2026 года. Всего заявлено десять выступлений – это будет первое возвращение певицы на сцену за последние семь лет после перерыва, связанного с состоянием здоровья. в 2022 году Дион диагностировали неизлечимое заболевание – синдром мышечной скованности.