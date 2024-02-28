Асмус назвала Харламова семьей в его день рождения

Когда-то Кристина Асмус и Гарик Харламов считались одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Знаменитости состояли в браке семь лет и вместе воспитывали дочь Настю, которая появилась на свет в 2014 году. Но картинка идеальной семьи рухнула, когда девочке исполнилось шесть лет.

В 2020-м новость о разводе актрисы и комика прогремела на всю страну. Поклонники недоумевали, почему супруги вдруг приняли решение расстаться, ведь их брак долгое время казался крепким и счастливым. Более того, Кристина Асмус и Гарик Харламов не смогли разойтись на дружеской ноте. Следующие несколько лет после развода экс-влюбленные то и дело бросались друг в друга обвинениями и упреками.

Теперь, судя по всему, все разногласия наконец остались в прошлом. Сегодня, 28 февраля, Харламову исполнилось 43 года. Фанаты и не надеялись, что Асмус публично поздравит бывшего мужа в этот важный день. Однако артистка не только опубликовала в блоге архивный снимок с экс-супругом, но и назвала его семьей.

"Семья. С днем рождения", – обратилась к отцу ее дочери актриса.

Многие подписчики порадовались за знаменитостей, в отношениях которых наступило долгожданное потепление. Но нашлись и те, кто осудил Кристину Асмус за трогательные слова, посчитав их неуместными.

"Какая он ей семья? Синдром брошенки в чистом виде", – процитировал комментарий одного из пользователей источник.

А ранее "Клео.ру" писали, что Кристина Асмус обратилась к матери после публикации архивного снимка.