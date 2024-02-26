Актрисы фильма "Дьявол носит Prada" воссоединились на премии SAG Awards

Ежегодная премия SAG Awards – одно из самых ожидаемых событий в мире кинематографа. На днях, 24 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 30-я церемония вручения наград, присуждаемых Гильдией актеров Америки. На красной дорожке мероприятия, проходившего в концертном зале Шрайн-Аудиториум, предстали многие знаменитости. В том числе звезды любимого во многих странах фильма "Дьявол носит Prada".

Энн Хэтэуэй, сыгравшая в картине роль ассистентки Андреа Сакс, появилась на церемонии вручения премий в образе от Versace. Ее коллега Эмили Блант выбрала для выхода в свет наряд от Louis Vuitton. А главная звезда фильма Мэрил Стрип, воплотившая образ строгого главного редактора журнала мод "Подиум" Миранды Пристли, облачилась в платье от Prada.

На мероприятии знаменитости порадовали поклонников не только роскошными образами, но и своим воссоединением. В самом разгаре церемонии вручения Мэрил Стрип поднялась на сцену, чтобы озвучить победителя в номинации "Лучший актер в комедийном сериале". Артистка притворилась, что забыла за кулисами свои очки и конверт с именем. В тот момент на помощь ей пришли верные помощницы в лице Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.

Как и много лет назад, актрисы перевоплотились в роли подчиненных, и помогли старшей коллеге выйти из неловкой ситуации. На сцене звезды обменивались добрыми шутками в адрес друг друга. Такой неожиданный ход повеселил присутствующих и заставил весь зал на несколько минут окунуться в приятное чувство ностальгии.