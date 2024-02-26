Актер сериала "Каменская" Поймалов умер в 57 лет

За свою многолетнюю карьеру Павел Поймалов исполнил более 40 ролей и полюбился зрителям. В минувшем году на экраны вышла новая картина с участием артиста – он сыграл роль канцлера Головкина в исторической картине "Императрицы". Казалось, актер еще не раз порадует поклонников новыми творениями и перевоплощениями. Но кто бы мог подумать, что эта работа станет последней в его фильмографии.

Накануне, 25 февраля, стала известна трагическая новость. Московский театр юного зрителя, в котором Павел Поймалов работал больше 30 лет, сообщил о его кончине. Актер сериала "Каменская" умер в 57 лет, но причины его скоропостижного ухода из жизни не разглашаются. В пресс-службе Московского ТЮЗа уточнили, что дата прощания будет названа позже.

Павел Поймалов дебютировал на экранах в 1991 году, сыграв в эпизоде картины "Убить скорпиона". Эта работа не принесла актеру популярности и широкой славы. Но уже через несколько лет он пополнил свою творческую копилку ролью в нашумевшем сериале "Каменская". За свою карьеру артист снялся в таких популярных проектах, как "След", "Дальнобойщики" и "Гражданин начальник", а также десятках других картин.