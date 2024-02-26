От Козловского до Мерзликина: Кравец объявила кастинг для мужчин

Алена Кравец редко выпускает песни и клипы к ним – долго и тщательно выбирает музыкальный материал, режиссеров. Вот и сейчас к клипу на "Куклу" подошла очень серьезно. "Я проведу кастинг на главную роль в этом маленьком (как всегда в моих клипах) фильме, – говорит Алена. – Мне нужен не обязательно медийный актер, но обязательно харизматичный, яркий, сексуальный мужчина. Если вы являетесь таким, то присылайте мне в директ свои фотографии. И, может быть, именно вы окажетесь в кадре".





Кроме того, Алена Кравец намерена пригласить кого-то из звезд. Среди вариантов – Данила Козловский, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков и еще несколько артистов, обладающих атлетическим телосложением. "Я сейчас рассматриваю варианты и в конце весны решу, кто же будет сниматься, - говорит певица. – Все эти артисты "стоят" дорого, я понимаю, но тем ценнее будет их участие в моем клипе. Уверена, вы ахнете!".