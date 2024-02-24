Харламов рассказал, на кого похожа его 10-летняя дочь

Кристина Асмус и Гарик Харламов были женаты в течение 8 лет. В браке у пары родилась дочь Анастасия. Сейчас Гарик старается проводить как можно больше времени с 10-летней дочерью несмотря на расставание с женой.

Комик поделился тем, на кого больше похожа его дочь. Резидент "Comedy Club" считает, что у Насти мало внешнего сходства с ним.

"Слава богу, так вышло, что она визуально похожа на маму. Все остальное мое", – признался Харламов в беседе со "Звездачом".

Он отметил также, что дочь взяла от него не только хорошие черты. Гарик Харламов много раз рассказывал о том, что у него сбит режим дня. Он бодрствует до поздней ночи, а затем спит до середины дня. Как и знаменитый отец, Настя не любит просыпаться рано утром в школу. Но юморист уверен, что это не станет проблемой для дочери и не помешает ее учебе.





Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году. Поклонники комика и актрисы были удивлены их союзу, ведь они совсем разные. Но союз продержался 8 лет, в браке родилась дочь. В 2020 году пара сообщила о разводе. О причинах разлада в семье экс-супруги не распространялись, но до сих пор иногда позволяют себе язвительные комментарии в адрес друг друга.