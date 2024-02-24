Хабенский прокомментировал новую киноверсию "Мастера и Маргариты"

Константин Хабенский довольно редко дает интервью. Все свое время он посвящает служению театру – сейчас он занимает пост художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

На встрече с писателем Александром Цыпкиным Константин Хабенский отвечал на вопросы зрителей. Он рассказал о том, какие у него творческие планы.

Хабенского спросили о новом фильме "Мастер и Маргарита", который вызвал много противоречивых мнений. Артист выразил свое отношение к этой картине.

"Думаю, что телевизионная версия этой работы будет убедительнее, чем та, что мы увидели в кинотеатрах", – ответил Константин.

Он не дал однозначной оценки, но, вероятно, новая интерпретация произведения Михаила Булгакова ему не пришлась по душе. Видимо, Хабенский посчитал эту версию не очень убедительной.





Напомним, фильм "Мастер и Маргарита" сейчас идет в российском прокате. Он уже собрал 1,8 млрд рублей и занял 11 место в рейтинге самых кассовых картин в России. Главные роли в фильме исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь. Мнения о новой экранизации очень противоречивые. Одни в восторге от видения режиссера Михаила Локшина, а кто-то, как и Константин Хабенский, выражает сомнения по поводу такой версии великого произведения.