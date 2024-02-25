Звезда фильма "Красотка на всю голову" Шумер сообщила, что у нее синдром Кушинга

42-летняя американская актриса и комедиантка Эми Шумер поделилась с поклонниками новостью о своем диагнозе – синдроме Кушинга. Это состояние возникает из-за избытка кортизола в организме, что может вызвать набор веса, повышение артериального давления и потерю костной массы. Лечение может включать прием медикаментов, радиационную терапию или хирургическое вмешательство.

Эми Шумер рассказала о своем состоянии в пятничном выпуске News Not Noise вскоре после того, как ее фанаты начали задаваться вопросом о причинах "припухлости" ее лица во время промо-тура второго сезона сериала "Жизнь и Бет".

Актриса призналась, что узнала о своем диагнозе во время продвижения сериала и чувствует себя "вновь рожденной" после постановки диагноза. "Это было как перерождение," – сказала Шумер.

Она также выразила благодарность интернет-сообществу за обратную связь по поводу своего внешнего вида, которая помогла ей осознать, что что-то не так. Шумер подчеркнула, что готова делиться личной медицинской информацией, чтобы отстаивать здоровье женщин.

"Я очень хочу, чтобы женщины любили себя и были непреклонными в борьбе за свое здоровье в системе, которая обычно им не верит," – поделилась актриса.

Эми Шумер также отметила, что ее диагноз является напоминанием о том, что мы никогда не знаем, через что проходит другой человек. "Каждый борется со своим," – добавила она, призывая к большей доброте по отношению друг к другу и к самим себе.