Пресс-секретарь Киркорова высказалась после обвинений Костюшкина в его адрес

В последнее время Филипп Киркоров часто оказывается в центре скандалов. Не успели поклонники забыть о скандальной вечеринке, на которой артист побывал в конце минувшего года, как вокруг его имени вновь разгорелась шумиха. На этот раз с претензиями к поп-королю выступил знаменитый певец Стас Костюшкин.

Несколько дней назад на экранах состоялась премьера 5 сезона шоу "Маска". Филипп Киркоров вошел в состав жюри передачи и удивил зрителей несвойственным для него образом. Как писали "Клео.ру" ранее, исполнитель хита "Цвет настроения синий" появился в новом выпуске программы в строгом костюме, черном парике и очках. Однако Стас Костюшкин не оценил преображение артиста.

Певец разглядел во внешнем виде поп-короля схожесть с образом придуманного им несколько лет назад персонажа Виталика. Участник дуэта "Чай вдвоем" не только обвинил коллегу в плагиате, но и пригрозил ему судом. Теперь представитель Филиппа Киркорова вышла за связь с ответом.

Пресс-секретарь поп-короля Екатерина Успенская высказалась в беседе с журналистами после обвинений Стаса Костюшкина. Представитель артиста дала понять, что они не слышали о разгоревшемся скандале и не имеют представления, о каком "Виталике" идет речь.

"Вряд ли мы будем комментировать. Просто интересно, что там повыходило", – ответила пресс-секретарь певца.