Почему певец Витас не успел попрощаться с отцом

Вчера певец Витас (настоящее имя – Виталий Грачев) отметил свой день рождения. Исполнителю таких хитов, как "Опера № 2" и "Седьмой элемент" исполнилось 45 лет. Родился артист в 1979 году в Латвии, а позже с семьей перебрался в Одессу и начал активно заниматься музыкой. Как только к молодому певцу пришла первая слава, он отправился покорять столицу.

Параллельно с первыми успехами Виталия серьезно заболевает его мама Лилия Михайловна. Витас тогда нашел для родительницы хорошую больницу, однако в 2001 году здоровье женщины не выдержало. После из жизни ушел и любимый дедушка исполнителя.

Череда трагедий не сплотила его с отцом Владасом Грачевым, а наоборот, развела их по разным "углам". В 2016 году артист признавался, что перестал с ним общаться, однако надеется на скорую встречу. На вопросы о близком родственнике и своих обидах на него певец отвечал тогда уклончиво.





В октябре 2020 года в прессе появилась информация, что отец артиста скончался. Владас Грачев не смог справиться с недугом и ушел из жизни в возрасте 72 лет. Витас сообщил печальные новости на странице своего блога и написал, что прощание с ним пройдет в Одессе. Сам артист присутствовать на церемонии не смог. Причиной тому – закрытые границы.

Несмотря на то что Витас потерял родителей, ему удалось построить свою собственную крепкую семью. В 2006 году артист женился на девушке по имени Светлана. В этом союзе на свет появились трое детей: дочери Алла и Алиса и сын Максим. За годы отношений артист не разу не заставлял свою избранницу сомневаться в его верности.