Коллега Меган Маркл по сериалу “Форс-мажоры” рассказал о страхе при общении с ней

Принц Гарри и его супруга часто становятся героями скандалов и обсуждений из-за разрыва отношений с королевской семьей. Сейчас сложно воспринимать личность Меган без привязки к супругу. Но до замужества она была известна многим по сериалу "Форс-мажоры". Он успешно шел несколько лет и заслужил зрительскую любовь по всему миру.

По сюжету у героини Меган Маркл романтическая линия с персонажем, которого играет Патрик Джей Адамс. Несмотря на то, что Меган и Патрик играли возлюбленных в течение семи лет, актер признался, что у него сейчас нет никакой коммуникации с бывшей коллегой.





Патрик также добавил, что сама мысль восстановления общения с Меган вызывает у него страх. Ему кажется, что для этого потребуется преодолеть множество преград.



"После рождения детей мы немного писали друг другу и посылали подарки, но я немного боюсь. Чистый страх", – отметила Патрик Дж. Адамс.

Стоит отметить, что актер вместе со своей женой, а также другие коллеги Меган Маркл по сериалу "Форс-мажоры" присутствовали на ее свадьбе с принцем Гарри. Сейчас никто из актеров, снимавшихся с герцогиней, не поддерживает с ней связь.