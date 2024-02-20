В минувшие выходные в западной прессе появилась информация, что 39-летний принц Гарри изъявил желание временно исполнять королевские обязательства. Герцог Сассекский таким образом планировал поддержать отца, пока он серьезно болен. Инсайдеры сообщили, что супруг актрисы Меган Маркл во время недавнего визита в Великобританию воодушевился приятной беседой с правящим монархом. Карл III и принц Гарри, по словам источников, провели вместе не больше часа. Однако король был слишком слаб после перенесенного хирургического вмешательства, и приезд сына доставил ему больше неудобств, чем пользы.

Также инсайдеры рассказывали, что принц Гарри принял решение не встречаться со своим родным братом принцем Уильямом. У членов королевской семьи сложились непростые взаимоотношения. Случилось это после того, как герцог Сассекский выпустил свою книгу откровений.

Как сообщили в издании WomanHit о ссылкой на Daily Mail, Карл III против того, чтобы принц Гарри исполнял свои королевские обязанности. У младшего сына правящего короля Великобритании, несмотря на его искреннее желание наладить отношения, "нет пути назад". Однако столь категоричное высказывание вовсе не означает, что 75-летний принц Чарльз навсегда закрылся от своего наследника. Инсайдеры сообщают, что принц Уильям, вероятнее всего, разделяет мнение отца относительно принца Гарри.