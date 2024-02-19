Друзья Ефремова хотят помочь артисту выйти по УДО

Летом 2020 года актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП. Он въехал в фургон на своем автомобиле, находясь в состоянии опьянения. Водителя фургона спасти не удалось. Суд назначил Ефремову наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет.

Актер уже отсидел почти половину срока, а это значит, что он может подавать ходатайство на условно-досрочное освобождение. Но для этого нужно соблюсти ряд условий.

Друзья Ефремова общаются с младшим сыном и вдовой погибшего водителя. Если они дадут письменное одобрение для досрочного освобождения артиста, вероятность этого будет выше.





Стоит отметить, что осужденный Ефремов выплатил семье погибшего по его вине водителя фургона около 4,5 миллионов рублей. Мнение потерпевших при решении об УДО будет важным, но не определяющим.

Суд будет обращать внимание на характеристику сотрудников исправительной колонии об артисте, на наличие у него поощрений и взысканий и на его работу. Известно, что Михаил Ефремов работает в колонии на швейном производстве, а также снимает документальные фильмы. Если решение будет принято в пользу артиста, летом этого года он может быть на свободе.