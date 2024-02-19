Бенисио Дель Торо — 57: 5 фактов из жизни пуэрториканского хулигана

Бенисио Дель Торо появился на свет 19 февраля 1967 года в пуэрториканском городке Сан-Херман. Помимо него в семье занимающихся адвокатской деятельностью Густаво и Фаусты подрастал еще один сын. В 1976 году от серьезного заболевания скончалась мама мальчика, поэтому отец был вынужден отправить его вместе с братом к родным в Пенсильванию.

Там будущий актер столкнулся с трудностями в общении со сверстниками из-за ненадлежащего знания языка. Однако Бенисио Дель Торо не сдавался и всячески старался вписаться в общество. Закончив школу, он поступил в университет и параллельно записался на актерское мастерство. На первом же курсе юноша осознал, что его настоящее призвание – быть актером. Сегодня, в день рождения Бенисио Дель Торо, редакция "Клео.ру" публикует 5 фактов из жизни пуэрториканского хулигана.

Изучал актерское мастерство по Станиславскому

Когда будущий актер переехал в Нью-Йорк, его карьера все равно не складывалась. Бенисио Дель Торо тогда отправился в Лос-Анджелес и, выиграв стипендию, начал учиться театральному мастерству у Стеллы Адлер. Единственная американская артистка, которая училась у советского театрального режиссера Константина Станиславского, была его наставником.





Снимался в фильме о Джеймсе Бонде

Окончив обучение у Стеллы Адлер, Бенисио Дель Торо начал активно посещать различные кастинги. К 22-м годам он уже во всю снимался в кино, правда, лишь в качестве второстепенных героев. Успех к актеру пришел благодаря картине "Лицензия на убийство". Дель Торо сыграл в нем телохранителя одного из оппонентов Джеймса Бонда.

Был хулиганом

Актер как-то признавался, что в детстве часто хулиганил. Однажды Бенисио Дель Торо жестоко подшутил над приятелем своего друга, дом которого ограбили. Мальчик разузнал телефон семьи и в течение недели звонил им, представлявшись грабителем. Напуганные люди были вынуждены сменить место жительства и номер.





Получил "Оскар"

После выхода фильма "Траффик" режиссера Стивена Содерберга Бенисио Дель Торо получил "Оскар". В триллере актер исполнил роль мексиканского офицера и большую часть экранного времени говорил на испанском языке. Примечательно, но столь серьезную награду редко дают за роли не на английском языке.

Встречался с дочерью Марчелло Мастроянни и Катрин Денев

В шоу-бизнесе Бенисио Дель Торо считали покорителем женских сердец. Актер имел множество непродолжительных романов, однако отношения с дочерью Марчелло Мастроянни и Катрин Денев Кьярой Мастроянни у него длились долго. Знаменитости были вместе три года.