"Старается молодиться": стилист Ровалс раскритиковал новый имидж Киркорова

После всех трудностей и последствий "голой" вечеринки Филипп Киркоров, наконец, вернулся на телеэкраны. Он снова стал членом жюри в шоу "Маска" на НТВ. Судя по всему, артист решил начать все с чистого листа и предстал перед зрителями в новом имидже. Он пришел на шоу в сдержанном костюме, очках и с черным париком на голове.

Многие поклонники были в восторге от нового образа любимого артиста. Зрители отметили, что певец стал выглядеть моложе и красивее.





Стилист Джордж Ровалс раскритиковал обновленный образ короля эстрады. Он отметил, что накладка на волосы у Киркорова выглядит очень дешево. По мнению стилиста, такой парик можно купить на рынке. Он добавил, что Филиппу Бедросовичу стоило бы взять пример с Пугачевой – ее накладки на волосы выглядят отлично.

"Филипп старается молодиться – это хорошо. Но в его образе не хватает масти", – дал свою оценку новому внешнему виду артиста Джордж.

Он считает, что форма очков тоже не подходит члену жюри шоу "Маска". Стилист порекомендовал Филиппу Киркорову обратиться к разным профессионалам для тщательной проработки образа поиска идеального и гармоничного стиля.