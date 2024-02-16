Бузова пожаловалась на свое самочувствие после известия о родах Костенко

15 февраля 2024 года стало известно о рождении четвертого ребенка в семье Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. На утро следующего дня многодетная мать поделилась эмоциями в своем блоге, описывая как она, рядом со спящим новорожденным, оплакивает моменты счастья.

В то же время Ольга Бузова пожаловалась на плохое самочувствие. В своем обращении к фанатам знаменитость откровенно говорит о тяжелом утреннем состоянии. 38-летняя телеведущая шоу "Звезды в Африке" в своем обращении выразила недоумение по поводу своего состояния. Ольга Бузова иронично подметила, что не понимает, почему утром звенит будильник и как он с ней связан.

Некоторые фанаты выразили мнение, что недомогание Бузовой вызвано новостью о прибавлении в семье экс-партнера певицы – Дмитрия Тарасова, и никак иначе. Ведь спустя восемь лет после их разрыва, имя бывшего супруга по-прежнему часто мелькает в интервью и на телеэкранах благодаря артистке. Пользователи Сети критикуют телезвезду за ее нежелание полностью закрыть эту главу своей жизни, подчеркивая стремление Ольги Бузовой оставаться в центре внимания, не упуская случая упомянуть о своем прошлом браке.





Ранне "Клео.ру" писали, что Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко в очередной раз стали родителями. Футболист вновь испытал радость отцовства, приветствуя в мир четвертого наследника.