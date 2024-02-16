Нестареющий Билан раскрыл секреты своей вечной молодости

Немало звезд в последнее время начинают обращаться к пластическим хирургам, откровенно признаваясь в улучшении тех или иных мест на лице и теле. Филипп Киркоров, например, честно озвучил все манипуляции, которые проделал с ним хирург-косметолог.

Многие уверены, что клиентом пластической хирургии давно стал и Дима Билан. Певцу 42 года, однако он, такое ощущение, не меняется, сохраняя молодость и оставаясь в той же форме и внешнем возрасте. Хотя специалисты уверяют, что годы уже должны оставить след на лице артиста. Но как на фото, так и в жизни лицо и фигура Димы Билана подтянуты и свежи. Может, потому и пошли слухи о том, что он обращался к хирургам и его красота – это пластика.

Но сам артист заверяет, что ничего такого не делал и не собирается. Более того, он даже не задумывался о том, чтобы что-то подтягивать, накачивать или резать. Секрет отличной формы, по признанию исполнителя хита "Невозможное возможно", вовсе не пластика, а регулярных физические нагрузки. Он постоянно бегает, плавает и не чурается спорта. А ложиться под нож ради красоты артист не готов. Ему хватило операций ради здоровья, когда были проблемы с ногой.