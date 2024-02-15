Бывший избранник певицы и телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов вот уже 6 лет счастлив в браке. Возлюбленная футболиста, блогер и вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Костенко, за время их отношений родила троих детей: сына Алексея (2021 года рождения) и дочерей Милану (2018 года рождения) и Еву (2019 года рождения). Счастливые супруги находились в ожидании четвертого малыша. Сегодня, 15 февраля, в одном из столичных родильных домов избранница спортсмена вновь стала матерью.

Новость о том, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями в четвертый раз, сообщил сам 36-летний футболист. На своей личной странице в социальных сетях счастливый отец опубликовал кадры из больничной палаты. В столичный роддом спортсмен привез беременную жену ранним утром.

Футболист запечатлел, как его новорожденный малыш отдыхает в специальной кроватке, а супруга приходит в себя после родов. Мастер спорта России поблагодарил 29-летнюю возлюбленную и назвал ее героиней.





О том, что в семье футболиста грядет пополнение, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко рассказали своим поклонникам в сентябре прошлого года. Позже стало известно, что на свет должен появиться мальчик. Футболист был несказанно этому рад и признался, что девчонок в их доме и без того много.

Кстати, в конце января "Клео.ру" писали, что рожать вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Костенко должна была 28 февраля. Такую дату предполагаемых родов ей поставили в ходе планового обследования. При этом блогер была уверена, что малыш появится гораздо раньше этого срока.