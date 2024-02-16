Психолог Корендясева рассказала, почему Гагарина не смогла построить крепкую семью

Общественность с интересом наблюдает за личной жизнью певицы. Изначально все взгляды были прикованы к ее союзу с Дмитрием Исхаковым, профессиональным фотографом, а в последствии к ее взаимоотношениям со Станиславом Миковым, танцором. Однако особое внимание привлекает тенденция Полины Гагариной выбирать в спутники жизни людей, чья карьера кажется менее впечатляющей. Психолог Корендясева рассказала, почему знаменитость не смогла построить крепкую семью.

Специалист отмечает, что первое тому объяснение обусловлено определенными моментами из детских лет певицы. Гагарина часто отзывается о себе как о "маминой девочке", что предполагает глубокую эмоциональную привязанность к своей матери. Это может означать, что певица связывает чувство любви с зависимостью от партнера.

Эксперт также предположил, что Полина может избирать менее успешных партнеров из-за страха конкуренции в отношениях. По словам Корендясевой, это может объяснить стремление Гагариной держать ситуацию под контролем, ведь мужчина рядом с ней не сможет превзойти ее успехи и заслуги.





Полина Гагарина, по всей видимости, рассматривает в своих спутниках не столько профессиональный успех, сколько способность обогащать отношения другими ценностями. Для певицы значимость имеют человеческие качества, а не благосостояние или социальное положение.

Екатерина подчеркивает, что певица, возможно, инстинктивно тяготеет к людям, нуждающимся в ее внимании и помощи, так как это соответствует представлениям артистки как о "правильной девочке". Хотя это может приносить Полине Гагариной удовлетворение и чувство причастности, существует риск, что такие отношения будут односторонними и не предоставят ей должного уровня взаимной поддержки.