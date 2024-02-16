Лолита Милявская рассказала, что справляется с бытовыми трудностями без мужской помощи

Известная артистка оказалась в центре скандала, связанного с ее присутствием на вечеринке, организованной Настей Ивлеевой. Это событие повлекло за собой серию отмен ее выступлений по городам России. Поклонники задаются вопросом, на что живет Лолита Милявская.

В свете нашумевших событий 60-летняя Лолита предприняла ряд попыток публичных извинений и объяснений, которые пока не привели к ожидаемому результату. Благо, что исполнительнице хита "На Титанике" пока есть на что жить. По словам знаменитости, у нее имеется достойный финансовый запас: как сбережения, заработанные в течение долгих лет, так и ее, хоть и скромная, пенсия.





"Моя пенсия составляет 23 856,55 копеек! Хорошо, что я помогаю людям и содержу семью на честно заработанные и отложенные", – поделилась Лолита.

Оставшись без работы Лолита увеличила свою активность в Сети, начав чаще обращаться к своим фанатам. После недавних замечаний со стороны недоброжелателей касательно ее возраста знаменитость поделилась своими бытовыми навыками. Певица умело справляется с задачами "деревенской жизни" без мужской помощи: от покупки до колки дров и разжигания печи для обогрева своего жилища. Звезда назвала себя "бабкой без дедки". Лолита Милявская выразила мысль, что нет ничего плохого в том, чтобы быть "бабкой", подразумевая положительные стороны самостоятельной жизни.