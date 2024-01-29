Дима Билан назвал охотником кота, которого он забрал из приюта

Российский певец и автор песен Дима Билан тяжело переживал потерю четвероногого друга – черного кота по кличке Соломон. Эта утрата глубоко ранила 42-летнего артиста, поэтому о том, чтобы завести нового питомца, речи не шло. Музыкант даже просил своих близких и приятелей ни в коем случае не дарить ему больше животных. Дима Билан планировал самостоятельно решиться на этот шаг.

В начале этого года, спустя почти три месяца после ухода Соломона, Дима Билан сообщил в своем блоге о пополнении. Исполнитель хита "Молния" посетил приют для животных и влюбился в одного из его обитателей настолько, что решил незамедлительно забрать хвостатого домой. Нового члена семьи артиста зовут Шахтером, и он в точности похож на его прошлого любимца. До встречи с ним Дима Билан был уверен, что если и заведет кого-то, то это будет маленький котенок. Шахтер же, всю жизнь проживший в приюте, питомец уже взрослый, ему 7-10 лет.

На днях Дима Билан опубликовал на своей странице новое видео с питомцем, который, судя по всему, уже успел обжиться в новой обстановке. Артист запечатлел забавный момент, как кот Шахтер сосредоточенно пытается поймать рыбок, хаотично двигающихся по экрану большого телевизора. Вполне вероятно, что если бы не "пропасть" между ними, рыбками пушистик в тот вечер бы точно полакомился.





"Охотник", – подписал видео артист, добавив в конце смеющийся смайл.

Ранее "Клео.ру" уже писали о новом питомце музыканта. Дима Билан рассказывал, что Шахтер – умнейший кот, и он нисколько не сомневался в своем решении забрать его домой.

