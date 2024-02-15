Психолог Литвинцева объяснила, как конфликты Муцениеце и Прилучного влияют на их детей

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись больше трех лет назад, однако громкие разборки продолжаются до сих пор. В основном актриса недовольна размером алиментов на содержание их совместных наследников – 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии. В начале этого года звезда сериала "Закрытая школа" снова подала на бывшего избранника в суд. Артистка требовала изменить размер ежемесячных выплат на несовершеннолетних детей.

Известие о том, что Агата Муцениеце вновь обратилась в суд, не на шутку всколыхнуло общественность. Многие поклонники бывших супругов переживают за состояние их совместных детей. Бесконечные разборки родителей им явно не идут на пользу.

Журналисты издания Страсти решили поговорить о проблеме с психологом Валерией Литвинцевой. В беседе с представителями прессы специалист объяснила, как конфликты, которые создают Агата Муцениеце и Павел Прилучный, влияют на их детей.





По словам доктора, развод – непростой период не только для самих супругов, но и для их детей. Оказавшись в подобной ситуации, они могут испытывать сильный стресс, страх и в некоторых случаях чувство вины. Впоследствии это негативно отразится на поведении детей не только внутри семьи, но и за ее пределами. Психолог Литвинцева считает, что постоянные разборки родителей вполне способны пагубно повлиять на психологическое здоровье детей.

В беседе с представителями прессы эксперт рассказала о том, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный своим поведением, обидами и взаимными претензиями друг к другу создают напряжение. В такой обстановке, по мнению психолога, решить спор мирным путем практически невозможно. Дети актеров вовлечены в этот негатив, а такого быть не должно. Валерия Литвинцева считает, что эмоциональное благополучие детей должно быть для бывших супругов на первом месте.