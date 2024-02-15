Певица Глюкоза призналась свекрови в любви в ее день рождения

Российская поп-певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) почти 20 лет замужем за продюсером Александром Чистяковым. Возлюбленные поженились летом 2006 года, когда певице было 20 лет. В счастливом браке с предпринимателем артистка родила двух дочерей – Веру и Лидию. Несмотря на то что в прессе частенько мелькают новости о проблемах в отношениях супругов, они по-прежнему счастливы и называют свою семью очень крепкой.

37-летняя Глюкоза смогла построить доверительные отношения не только с мужем и дочерьми, но и со своей свекровью Тамарой Балабековной. Сегодня мама продюсера Александра Чистякова отмечает день рождения. На странице своего блога артистка посвятила женщине трогательный пост. Глюкоза призналась свекрови в любви и написала о том, что с родительницей мужа у нее полное взаимопонимание.

Певица сообщила подписчикам своего Телеграм-канала, что дружба со свекровью – главная награда, которую только может получить невестка. Глюкоза всегда прислушивается к полезным советам Тамары Балабековны, которая озвучивает их в тактичной и заботливой форме. Исполнительница хита "Пина колада" желает матери своего избранника крепкого здоровья, счастья и полной реализации в рабочих делах.

"Пусть будут только интересные проекты, усердные студенты и новые возможности!", – написала Глюкоза.

Певица также поблагодарила именинницу за то, что она делает ее счастливой каждый день. Глюкоза невероятно рада тому, как Тамара Балабековна воспитала своего сына и с какой щедростью "подарила" его ей.