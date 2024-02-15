Отметивший юбилей Митя Фомин похвастался шикарным подарком в виде путешествия

Мите Фомину исполнилось 50 лет. Позади – грандиозный концерт и впечатляющий масштабами банкет на 200 гостей. А что подарили артисту? Про все он без утайки рассказал корреспонденту женского журнала "Клео.ру" за кулисами концерта "Праздник для всех влюбленных МУЗ-ТВ" в Кремле.





"Мне все обзавидовались! – уверяет певец. – Я просил всех ничего мне не дарить, даже цветы. Мол, если хотите сделать мне приятное, просто купите билет на концерт. Но люди все равно несли дары. Хотя я никаких "листов желаний" никогда не писал".

"Ювелирные украшения, парфюмерия, сувениры, – перечисляет полученное Митя. – Крутые сертификаты в ЦУМ и к косметологам. Но самое интересное, что мне подарили, это поездка к Южному Полюсу . Надо будет спланировать время и осуществить это крутое путешествие. Пока выбираю, с кем осуществлю туда это головокружительное турне на частном самолете!".





Стоит заметить, что путешествие к Южному Полюсу считается экстремальным. Перелет к пингвинам в Антарктиду на частном самолете и проживание в роскошном кэмпе стоит более 110 тысяч долларов (более 10 миллионов рублей по курсу). Добираются туда обычно из Чили, где проходит акклиматизация, а все путешествие занимает примерно неделю.