В королевской семье что ни день, то новый скандал. После обвинений в неправомерном использовании королевских связей супруга принца Гарри опубликовала в личном микроблоге фотографию. Глядя на снимок, пользователи Сети заметили дорогой аксессуар на руке Меган Маркл.

Знаменитости удалось проявить себя как одну из самых влиятельных и модных женщин в мире. Ее стиль олицетворяет элегантность, современность и уверенность в себе. Многие женщины по всему миру вдохновляются имиджем Меган Маркл и пытаются подражать ее видению моды.





Также Меган Маркл славится утонченным вкусом в выборе украшений для выходов в свет. Она часто носит классические минималистичные изделия, например тонкие цепочки, кольца и серьги. Однако в коллекции аксессуаров у знаменитой брюнетки есть особая эксклюзивная вещь.

Судя по новой фотографии, Меган Маркл носит элитное украшение принцессы Дианы за 23 тысячи долларов. После смерти принцессы Уэльской многие вещи перешли в наследство ее сыновьям. Часы леди Дианы оказались у принца Гарри, а позже он подарил их своей избраннице. Это модель Cartier Tank, которые выполнены из золота и имеют прямоугольный циферблат.





Ранее "Клео.ру" писали, что после скандала из-за титулов принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Канаду.