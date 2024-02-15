Зендая и Том Холланд: история любви самой скрытной пары

Однако спустя несколько лет крепкая дружба коллег все-таки дала старт чувственному союзу двух сердец. Погружайтесь в историю любви Зендаи и Тома Холланда вместе с женским журналом "Клео.ру" .

Практически сразу после выхода фильма "Человек-паук" ценители киноленты начали строить догадки о звездном романе. Поговаривали, что между милой девушкой и обаятельным парнем, которые отличились в главных ролях, пробежала искра. В то время Зендая и Том Холланд слухи о романтической близости сразу отметали.

Начало отношений

В 2016 году на экраны вышел фильм "Человек-паук. Возвращение домой", по сюжету которого главные герои Мишель и Питер влюбляются друг в друга. Их сыграли Зендая и Том Холланд. Однако в реальной жизни искра между ними пробежала лишь через пять лет. Долгое время звезды скрывали свои отношения. Однако после многочисленных слухов и постоянных преследований папарацци, им все-таки пришлось сделать официальное заявление. В ноябре 2021 года пара официально сообщила о своем романе.

Обвинения в пиар-кампании

Неоднократно молодая актриса и ее партнер попадали под обвинения. Поговаривали, что чувства у них неискренние. Злые языки шептались, что парень и девушка специально скрывают свои отношения, чтобы привлекать внимание публики ради рейтингов.

После этого на экраны вышло еще несколько фильмов и сериалов с участием пары. За роль в картине "Дюна" Зендая получила две премии "Эмми".

Сейчас большинство зрителей все-таки верят в торжество любви, которая возникла между киношным красавцем и его харизматичной спутницей. Да и коллеги по цеху неоднократно признавались, что чувствуют некую химию между Зендаей и Томом Холландом.





Помолвка Зендаи и Тома Холланда

В прошлом году появились слухи, что звезды готовятся официально оформить свои отношения. Правда, сам Том Холланд опроверг данную информацию. Однако немного позднее другая информация заставила поклонников взбудоражиться. Мастер по маникюру Зендаи опубликовала фотографию рук звезды. На пальце звезды фильма "Дюна" фанаты заметили кольцо. Пусть оно и не обручальное, но на нем выгравированы инициалы Тома Холланда.





Стоит отметить, что голубки тщательно скрывают подробности своих отношений. По всей видимости, они живут по принципу "личное не публичное". Недавно ходили слухи, что звезды расстались. Однако в конце января 2024 года Том Холланд рассказал журналистам, что у них с Зендаей все хорошо.