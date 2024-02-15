Личная жизнь привлекательной артистки всегда находится под прицелом общественности. Поклонники ожидали, что после череды неудачных романов бывшая героиня шоу "Дом-2" наконец-то обрела женское счастье. Однако на днях она призналась, что День влюбленных будет встречать в гордом одиночестве. Наконец, Виктория Боня раскрыла причину расставания с молодым избранником.

Знаменитость любит общаться со своими фанатами из социальных сетей и делиться с ними подробностями романтических приключений. В микроблоге Виктория Боня опубликовала пост-признание, чтобы поставить точку в отношениях с Русланом Гасановым. Оказалось, что звездная пара разошлась на положительной ноте, с большим уважением друг к другу.





Более того, Виктория Боня намекнула, что инициатором расставания стала все-таки она сама. Телевизионная дива отметила, что сейчас не видит смысла строить свое будущее с бизнесменом.

"Но на данный момент жизни я вижу, что идти этот путь дальше лучше порознь", – написала в своем микроблоге Виктория Боня.

Также бывшая участница шоу "Дом-2" сообщила, что их расставание не связано с типичными причинами, по которым расходятся люди. Виктория Боня убеждена, что они с Русланом Гасановым всегда будут рады тому, что однажды их свела судьба.

Ранее "Клео.ру" писали, что переделанное лицо Виктории Бони ошарашило ее подписчиков.