Костомаров показал архивное видео, как он целый и невредимый тренируется с матерью

В январе жизнь фигуриста Романа Костомарова кардинально изменилась. Он попал в больницу, откуда вышел очень не скоро, после комы и ряда тяжелых операций. Спортсмен лишился кистей рук и ног.

Потрясающая сила воли Костомарова не позволила ему скатиться в пропасть отчаяния. Натренированный спортом характер и поддержка близких вытащили его из депрессии и заставили пойти на реабилитацию.





Сегодня о том, что Костомаров потерял конечности, можно и не догадаться, если не знать предыстории. Травма почти не дает о себе знать. Протезы и тренировки позволяют фигуристу полноценно жить, водить машину, выходить на лед и танцевать. Но несмотря на успешную реабилитацию, Роман иногда оглядывается на прошлое. Например, он поздравил любимую маму с днем рождения старым видео, где они хвастаются друг перед другом шпагатом. На этом видео Костомаров еще невредим.

"Экстремалочка ты моя", – шутит в подписи к видео любящий сын.



Подписчики поддерживают Романа и восторгаются его матерью, засыпав именинницу комплиментами по поводу ее внешности и характера. Некоторые с восторгом писали, что теперь понятно, в кого удался упорный фигурист, не сдавшийся даже болезни.

Ранее "Клео.ру" писали, что недавно Роман Костомаров тоже отметил день рождения.

