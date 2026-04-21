Тим Кук покидает пост генерального директора Apple после 15 лет работы

В Apple объявили о предстоящих изменениях в руководстве: Тим Кук покинет пост генерального директора после 15 лет работы. Соответствующая информация содержится в официальном пресс-релизе компании.

До 1 сентября Кук продолжит исполнять обязанности генерального директора, после чего перейдет на позицию исполнительного председателя совета директоров. В компании уточнили, что он сохранит участие в ключевых процессах, включая взаимодействие с международными политическими структурами.

Имя нового CEO пока не раскрывается. При этом среди наиболее вероятных кандидатов называют Джона Тернуса – руководителя направления аппаратной инженерии, курирующего разработку iPhone, iPad и Mac.

О возможных кадровых перестановках в компании говорили еще в 2025 году: тогда источники указывали на подготовку к смене руководства, отмечая при этом стабильность управленческой команды Apple на протяжении многих лет. Позже сроки ухода Кука связывали с 2026 годом, подчеркивая, что решение не связано с текущими финансовыми показателями компании.

За последний год в Apple уже произошел ряд изменений в команде. В частности, компанию покинул промышленный дизайнер Абидур Чоудхури, а также часть инженеров и дизайнеров, которые перешли в проекты, связанные с развитием искусственного интеллекта. Некоторые из них начали сотрудничество с бывшим главным дизайнером бренда Джонни Айвом.

Тим Кук возглавил Apple в 2011 году после ухода Стива Джобса и за это время стал одним из ключевых управленцев в истории компании.