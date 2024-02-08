Роман Костомаров как пример для подражания: чему должен научиться каждый человек

8 февраля свой день рождения отмечает фигурист Роман Костомаров. Он продемонстрировал населению целой планеты, каковы возможности человека, и откуда они берут начало. Все – от внутренней силы человека и его духа, не иначе. А еще – от поддержки самых родных людей.

Детство

Удивительно, но многочисленный призер и победитель спортивных соревнований и олимпиад родился в семье, которая не имела никакого отношения к спорту. Мечты ребенка были устремлены в гимнастику и плавание. А вот о фигурном катании Роман будто и не размышлял. Все решил случай. Знакомая семьи предложила будущему чемпиону начать тренироваться в секции фигурного катания. Сразу же после первых занятий юный спортсмен понял, что это то, что он искал.





Карьера

Далее последовали занятия с тренером, которая открыла для молодого человека двери в большой спорт. После окончания школы Роман Костомаров поступил в Московскую академию физкультуры и параллельно с учебой проходил стажировку за рубежом.

В 20 лет фигурист уехал из России в Штаты. Там он продолжал оттачивать свое мастерство. Вместе с этим в нулевых он познакомился с Татьяной Навкой, с которой они успешно выступили на чемпионате мира в Дортмунде. После того как в 2006 году пара взяла олимпийское золото в Турине, Костомаров вернулся на родину.

Роман Костомаров принимал участие в многочисленных телешоу и проектах, где выступал на льду вместе с Екатериной Гусевой, Юлией Ковальчук, женой Оксаной Домниной. Кажется, спортивная жизнь шла своим чередом. Но внезапно все изменилось, когда наступил январь 2023-го.

Тяжелая болезнь

10 января 2023 года Романа Костомарова госпитализировали. Как оказалось, у спортсмена была тяжелая форма пневмонии. По признанию фигуриста, тяжелая ситуация была вызвана приемом обезболивающих. Он откатал пару десятков спектаклей, принимая таблетки для снятия боли. И в один момент организм не выдержал. После начался период борьбы за жизнь Романа. Последствия болезни оказалась очень серьезными: развился некроз тканей, произошел инсульт, спортсмену ампутировали кисти рук и ног.

Как позже признавалась жена спортсмена Оксана Домнина в эфире программы "Секрет на миллион", из-за ослабленного иммунитета организм не смог справиться с атакой бактерии, которая поразила конечности.





Новая жизнь

Самое фантастическое в этой истории, что, преодолев тяжелейшие испытания, Роман Костомаров смог найти в себе силы, чтобы выйти на связь с поклонниками, даже находясь на реабилитации. 8 мая 2023 года он записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку. После 175 дней пребывания в клинике Романа выписали. Используя протезы, Костомаров смог выйти на лед в шоу Ильи Авербуха "Письма любви".

Помимо этого, Роман Костомаров научился заново водить машину и хочет заняться боксом. Он часто ездит на велотренажере и радуется, по его словам, простым вещам, которые раньше казались обыденными.

Пример Романа Костомарова учит нас не сдаваться, ценить жизнь, любить ее во всех проявлениях и следовать за своей целью, несмотря ни на что. Скажите, а что вы сделали сегодня для своей мечты?