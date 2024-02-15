Полина Гагарина продемонстрировала поклонникам свой новый имидж

Победительница музыкального проекта "Фабрика звезд-2" Полина Гагарина осенью прошлого года решилась на кардинальные перемены. 36-летняя певица отстригла челку и поделилась результатом смелого преображения с подписчиками своего блога в социальных сетях.

Большая часть фанатов артистки принялись тогда восхищаться ее новой прической, однако нашлись и те, кто выразил недовольство. Некоторые посчитали, что с этой стрижкой исполнительница потеряла свою индивидуальность. Кто-то даже стал сравнивать ее с певицей Валерией.

Сегодня стало известно, что Полина Гагарина опять оказалась в кресле парикмахера. Об этом поклонникам сообщила сама артистка, сопроводив заявление фотографией. На снимке видно, что челка исполнительницы хита "Кукушка" пропала, а длина волос, наоборот, стала больше. В кадре певица позировала прямо во время процесса создания прически. Полина Гагарина сделала губы "уточкой" и игриво посмотрела в камеру своего смартфона.





"Челка была, теперь так", – написала артистка, сопроводив текст смайлом в виде русалки.

Что думают о преображении звезды сцены ее фанаты – не ясно. Полина Гагарина не выкладывала фото в сам блог, поэтому ознакомиться с мнением комментаторов пока что невозможно. Скорее всего, ситуация, как с челкой, повторится. Увы, но чем-то недовольные поклонники есть у любой знаменитости.

Ранее "Клео.ру" писали, что Полина Гагарина наконец обрела женское счастье с танцором Стасом Миковым. На появившемся недавно видео с репетиции артистки ее избранник трогательно помог возлюбленной спуститься со сцены.