Алена Водонаева рассказала, почему отсутствие мужа никак не влияет на ее жизнь

Российская телеведущая Алена Водонаева впервые пошла под венец в 2009 году. Семейная жизнь с супругом, бизнесменом Алексеем Малакеевым, у звезды реалити "Дом-2" к сожалению, не сложилась. Несмотря на наличие общего ребенка, сына Богдана, в 2013 году супруги поставили официальную точку в своем браке. Некогда возлюбленные сохранили нормальные отношения, и бизнесмен активно участвует в жизни своего наследника.

Спустя 4 года Алена Водонаева вновь вышла замуж. Избранник телезвезды, диджей Алексей Комов, решил не брать на себя груз ответственности за семью. Бывшая участница реалити "Дом-2" сначала пыталась решать возникшие вопросы самостоятельно, однако позже приняла решение о разводе. С 2019 года блогер предпочитает не распространяться о своей личной жизни.

Сегодня в рамках рубрики "вопрос/ответ" Алена Водонаева пообщалась с подписчиками своего блога. Одна из поклонниц поинтересовалась у ведущей, планирует ли она вновь пойти под венец с достойным мужчиной. Телезвезда не стала игнорировать вопрос и напомнила фанатам о том, что уже дважды была замужем: один раз по-настоящему, а второй – "по фану".





Блогер считает, что отсутствие мужа никак не влияет на ее жизнь. По словам экс-участницы реалити "Дом-2", ей комфортно пребывать наедине с собой. В роли избранника Алена Водонаева хочет видеть такого же самодостаточного мужчину. По мнению ведущей, партнер – не всегда муж, и наоборот.

Ранее "Клео.ру" писали, что Алена Водонаева была в близком контакте с некогда возлюбленным Ольги Бузовой. Давид Манукян, по мнению звезды реалити "Дом-2", неплохо целуется.