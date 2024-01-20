"Это только начало": переделанное лицо Бони ошарашило ее подписчиков

Виктория Боня в последнее время активно занялась омоложением лица. Она сделала подтяжку бровей и лифтинг век, чтобы добиться эффекта "лисьих глаз". Бывшая участница "Дома-2" долго скрывала результат операций у американского хирурга.

Наконец, Боня снова впечатлила своих подписчиков, опубликовав в телеграм-канале видео. На нем она делится результатом косметологической процедуры – она подколола нижнюю треть лица.





"Результат после одного дня. Овал стал четким и результат продлится 2-3 года", – подписала видео Виктория Боня.

Переделнное лицо звезды ошарашило ее подписчиков. Судя по комментариям, мнения разделились. Многие оставили восхищенные отзывы, отмечая сходство Бони с Анджелиной Джоли. "Виктория, твое лицо идеально!" – отреагировала одна из подписчиц канала. У некоторых вызвала бурный интерес сама процедура и состав, который ввели знаменитости.

Однако часть подписчиков недоумевает, зачем было тратить миллионы на пластические операции и потом вкалывать что-то в лицо. "Это только начало", – отмечают фанаты. А Виктория Боня тем временем наслаждается своей внешностью и рассчитывает, что может не думать о каких-либо ее "доработках" в ближайшее время.