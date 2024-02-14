Если в сердце живет любовь: взлетная полоса 37-летней Юлии Савичевой

Будущая звезда начала свою творческую карьеру в начале 2000-х годов, став участницей второго сезона популярного музыкального шоу "Фабрика звезд". Это было ее торжественное начало на сцене, и она быстро зарекомендовала себя как одна из самых талантливых и перспективных певиц в России. "Клео.ру" решили рассказать, какой была взлетная полоса 37-летней Юлии Савичевой.

Детство будущей звезды

Связать жизнь с музыкой Юлия Савичева решила еще в детстве. Более того, она пошла по стопам своих родителей. Мама знаменитости работала в музыкальной школе, а папа являлся ударником в рок-группе Максима Фадеева. Уже в 7-летнем возрасте будущая звезда начала получать свои первые деньги за выступления на сцене. Она принимала участие в новогодних елках Дома культуры в Москве, где смогла поразить зрителей своими вокальными данными.





Участие в шоу "Фабрика звезд"

В 2003 году артистка попала в пятерку финалистов популярного музыкального конкурса, где соревновались молодые таланты. В тройке лидеров "Фабрики звезд" будущая звезда так и не оказалась, но в итоге ее карьера начала взлетать. На сцене во время записи передачи Юлия Савичева исполнила песни "Корабли" и "Высоко", которые вместе с последующим треком "Прости за любовь" стали хитами. А с последней музыкальной композицией певица и вовсе выступала на "Песне года".





Творчество

Через два года после участия в шоу "Фабрика звезд" Юлия Савичева выпустила свой дебютный альбом, в который вошли как уже ранее вышедшие песни, так и новые музыкальные композиции. Одна из которых – "Прощай, моя любовь", особенно понравилась поклонникам звезды.

Следующей важной точкой в карьере знаменитости стал выпуск саундтрека к сериалу "Не родись красивой". Песня "Если в сердце живет любовь" стала очередным прорывом в творчестве Юлии Савичевой, так как получила множество положительных оценок.





Юлия Савичева сейчас

Популярная певица продолжает выпускать треки, которые попадают в музыкальные чарты радиостанций и плейлисты преданных фанатов. Кроме того, исполнительница хита "Если в сердце живет любовь" активно принимает учаcтие в различных передачах на телевидении. Так, знаменитость засветилась в нескольких рейтинговых шоу: "Адская кухня", "Секрет на миллион", "Пока все дома", "Битва поколений".





Юлия Савичева радует своих поклонников новой музыкой и душевными выступлениями. В 37 лет она остается одной из самых ярких и успешных певиц российского шоу-бизнеса.