"Она беременна": звезду шоу "Дом-2" Рапунцель застали с большим животом

Звезда телевизионного шоу "Дом-2" Алена Рапунцель недавно отмечала свой день рождения, блогеру исполнилось 27 лет. Казалось бы, все у нее складывается наилучшим образом. Красивая жизнь в столице, двое прекрасных сыновей, счастливые отношения с бизнесменом Александром Смуровым, который подарил ей на праздник дорогой смартфон.

Однако внимательные подписчики так и норовят найти в этой роскошной "картинке" что-то негативное. Причем происходит это регулярно.

К примеру, в конце января 2024 года звезду реалити "Дом-2" заподозрили в разрыве отношений с избранником. Алена Рапунцель, показывающая в своем блоге практически все, что с ней происходит, неожиданно перестала публиковать совместные фото с бизнесменом. Ее поклонники сразу сделали выводы о том, что пара рассталась.

А накануне Алена Рапунцель заинтриговала поклонников новой фотографией. Блогер опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует с полотенцем на голове и в солнцезащитных очках. Публикацию звезда шоу "Дом-2" сопроводила цитатой модельера Коко Шанель.

Фолловеры Алены молниеносно отреагировали на ее свежий пост. В комментариях к публикации разгорелись жаркие споры о том, что Рапунцель может быть беременна третьим малышом.

Посетители странички звезды шоу "Дом-2" стали писать: "Видно же, что беременна", "Она беременна", "Боже, она уже и от этого беременна?". А некоторые и вовсе посчитали, что счастливые отношения известной брюнетки с бизнесменом закончены. Впрочем, эти подозрения опровергает другая поклонница знаменитости.

"На днях они шли вместе по ТЦ. Она беременна", – отметила подписчица с ником vvv_vomk.





Кстати, это далеко не первый случай, когда скандальную девушку из шоу "Дом-2" подозревают в утаивании своего интересного положения. В конце прошлого года похожая ситуация уже происходила, и тогда сама Алена Рапунцель новость о своей беременности опровергала.